Поставский молочный завод модернизировал цех нарезки сыров

11 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Поставский молочный завод завершил реализацию инвестпроекта по модернизации цеха нарезки сыров, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

В цехе проведен внутренний текущий ремонт и приобретена новая технологическая линия нарезки сыров фиксированного веса с фасовкой продукции в упаковку типа флоу-пак. Производительность оборудования немецкого и швейцарского производства составляет до 120 резов в минуту. Вместе с действующей линией слайсерной нарезки производительностью до 40 резов в минуту модернизированные мощности данного цеха теперь позволяют в полной мере обеспечить потребности предприятия в нарезке сыров и открывают возможность для увеличения объемов реализации нарезанных сыров.

Проект, осуществленный в 2018 году, позволил создать шесть рабочих мест и приступить к реализации следующего шага по развитию завода: модернизации сырного производства. С этой целью в нынешнем году поставское предприятие намерено приобрести дополнительную вертикальную формовочную установку для сыра размера "Евроблок", заменить вакуумно-упаковочную машину, частично модернизировать заквасочное отделение.

Завод выпустил в 2018 году продукции на Br91,4 млн. Удельный вес экспорта - около 60%. Поставки осуществлялись в Россию, Узбекистан.

ОАО "Поставский молочный завод" является одним из крупнейших предприятий Поставского района. Удельный вес его продукции в районном объеме промышленного производства составляет более 50%. Специализируется на выпуске сыров (72% в структуре производства), масла животного, цельномолочной продукции.-0-