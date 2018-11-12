Правительство предоставит Беларусбанку гарантию в погашении кредита Верхнедвинскому маслосырзаводу

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство предоставит Беларусбанку гарантию в погашении кредита, выданного ОАО "Верхнедвинский маслосырзавод". Это предусмотрено постановлением Совета Министров №799 от 8 ноября 2018 года, которое официально опубликовано на
Беларусбанку будет предоставлена в 2018 году гарантия правительства в погашении остатка основного долга по кредиту, выданному Верхнедвинскому маслосырзаводу в соответствии с кредитным договором от 1 октября 2009 года, и уплате процентов за пользование им в размере 3 процентных пунктов маржи в связи с продлением срока погашения кредита до 22 декабря 2020 года.
Соответствующую гарантию поручено оформить Министерству финансов.
Постановление вступило в силу со дня принятия.-0-
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