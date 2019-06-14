Производство замороженной продукции полного цикла запущено в Оршанском районе

14 июня, Оршанский район /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Филиал "Тепличный" РУП "Витебскэнерго" (Оршанский район) ввел в эксплуатацию новый цех по производству замороженных овощей и ягод, сообщил журналистам генеральный директор "Витебскэнерго" Михаил Лузин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сельское хозяйство является непрофильным видом деятельности "Витебскэнерго", поэтому основная задача, стоящая перед нами, заключалась в том, чтобы вывести сельхозфилиалы на прибыльную работу. Этого можно достичь только путем глубокой переработки продукции. Так появился проект по выпуску замороженных овощных смесей и ягод. Важным фактором в пользу его реализации стал для нас и тот факт, что на данный момент на отечественном рынке присутствует в основном аналогичная продукция польского производства", - подчеркнул Михаил Лузин.

Инвестпроект стоимостью около Br18 млн реализован за счет собственных средств "Витебскэнерго" в поселке Ореховск. В новом цехе установлено польское технологическое оборудование, позволяющее производить при односменном режиме работы до 2 тыс. т замороженной продукции в год. Комплекс включает оборудование для первичной обработки овощей и ягод - клубники, малины, красной и черной смородины, голубики, брусники, клюквы, рябины, аронии. Оно является мобильным и позволяет выстраивать любую требуемую по технологическим операциям линию в зависимости от перерабатываемых продуктов. После предварительной обработки сырье поступает в скороморозильный туннель флюидизационного типа. Технология "кипящего слоя", используемая в туннеле шоковой заморозки, позволяет заморозить любую продукцию с наименьшими потерями в качестве и без повреждений. Для ее дальнейшего хранения оборудованы морозильные камеры с общим объемом хранения 890 т. На участке расфасовки установлены машины мобильного типа, позволяющие фасовать продукт в различные виды упаковки.

Сырье для заморозки оршанский филиал предприятия планирует использовать прежде всего собственного производства. "За счет этого "Тепличный" стал фактически первым в стране производством замороженной продукции полного цикла", - констатировал Михаил Лузин.

Возможности линии позволяют выпускать различные смеси вплоть до девятикомпонентных. Ассортимент выпускаемой продукции первоначально составит 9-12 наименований, а далее будет формироваться с учетом спроса и потребностей рынка. "Интерес к ней уже есть, в том числе со стороны различных российских компаний", - подчеркнул гендиректор. Руководитель также отметил, что ввод данного объекта позволит значительно повысить долю использования собственных овощей, а также предоставлять услуги по заморозке продукции на давальческих условиях и ее хранению.

Касаясь других важных преобразований на филиале, Михаил Лузин рассказал, что в настоящее время в деревне Стайки ведется строительство молочно-товарной фермы на 1,2 тыс. коров, ввод которой позволит создать 33 новых рабочих места. Выход объекта на проектную мощность запланирован на ноябрь этого года. Также в поселке Ореховск возводится 40-квартирный жилой дом для молодых специалистов и работников расположенных здесь филиалов и предприятия "Белорусская ГРЭС". Сдача объекта намечена на декабрь.-0-