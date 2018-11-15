15 ноября, Дубровно /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Рентабельность Дубровенского льнозавода в сентябре составила 45%, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Анатолий Босенков.

Достичь высокой эффективности работы заводу удалось за счет частичной модернизации основной технологической линии и хорошего урожая с высоким качеством. По словам Анатолия Босенкова, инвестиции за 2018 год составят Br2 млн. Основная часть вложений (Br1,9 млн) уже направлена в основной капитал. Средства пошли на модернизацию первой секции основной технологической линии завода бельгийского производства, на которой перерабатывается льнотреста. Капремонт провели в августе. Замена десяти пар вальцов позволила увеличить производительность оборудования в полтора раза, а также повысить качество длинного и короткого льноволокна. Если ранее выработка льноволокна составляла в среднем порядка 200-240 т в месяц, то за октябрь нынешнего года предприятие получило 367 т продукции.

Важным проектом для завода стала реконструкция склада (шахи) для хранения сырья. Его объем хранения после проведенных работ увеличился на 800 т до 3,3 т. Всего в настоящее время на предприятии три таких склада для хранения льнотресты общим объемом 8,3 тыс. т. "Однако этого недостаточно. Часть урожая вынуждены хранить в неприспособленных условиях. С учетом этого в планах на следующий год запланировано строительство четвертого склада объемом 3,3 тыс. т. Стоимость проекта составит порядка Br2 млн. Реализовать его планируется за счет собственных средств и привлеченного льготного кредита", - рассказал руководитель завода.

Кроме того, на предприятии ежегодно проводится обновление и пополнение машинного парка. В настоящее время он насчитывает более 200 единиц специализированной и общей техники. В этом году его удалось пополнить почти на 30 машин, приобретенных в лизинг и за собственные ресурсы.

За январь-октябрь заводом выработано более 2,4 тыс. т льноволокна, в том числе 768 т длинного. Переработано 9,7 тыс. т льнотресты. Урожайность тресты составила 46,8 ц/га (волокна - 14,9 ц/га). Доля экспорта за январь-сентябрь составила 40% в общем объеме реализации. За истекший период реализовано продукции на $1,3 млн, или 130% к уровню прошлого года. Поставки осуществлялись в Россию, Китай, Литву, Латвию, Румынию. Среднесписочная численность работающих составляет около 250 человек. Среднемесячная зарплата за сентябрь - Br900.-0-