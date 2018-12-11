Россельхознадзор снял ограничения на поставку продукции с Витебской птицефабрики

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор с 10 декабря отменил временные ограничения на поставки в Россию продукции Витебской бройлерной птицефабрики, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Продукция белорусского предприятия будет ввозиться в режиме усиленного лабораторного контроля с отбором специалистами Россельхознадзора не менее 10 проб на выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в колбасных изделиях из мяса птицы.

Ввозимая продукция должна быть выработана с 10 декабря и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.-0-