Россельхознадзор снял ограничения на поставку продукции с Витебской птицефабрики

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор с 10 декабря отменил временные ограничения на поставки в Россию продукции Витебской бройлерной птицефабрики, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.
Продукция белорусского предприятия будет ввозиться в режиме усиленного лабораторного контроля с отбором специалистами Россельхознадзора не менее 10 проб на выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в колбасных изделиях из мяса птицы.
Ввозимая продукция должна быть выработана с 10 декабря и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.-0-
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