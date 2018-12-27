Совмин согласовал продление срока санации Мозырского авторемонтного завода на 5 лет

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство согласовало продление срока санации Мозырского авторемонтного завода на 5 лет. Соответствующее постановление Совета Министров от 22 декабря 2018 года №931 опубликовано на
Согласовано ходатайство Министерства транспорта и коммуникаций, которое предусматривает, что срок санации предприятия продлят до 29 декабря 2023 года.
Ранее датой завершения санации было определено 29 декабря 2018 года.
Мозырский авторемонтный завод - металлообрабатывающее предприятие, выпускающее комплектующие и запасные части для сельскохозяйственной техники, тракторов, запасные части для автогрейдеров.-0-
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