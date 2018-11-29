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Срок санации ООО "Лунинецлес" продлен до сентября 2020 года

Новости компаний 29.11.2018 | 08:48
Фото Pixabay
Фото Pixabay

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси согласовало продление срока санации открытого акционерного общества "Лунинецлес". Соответствующее постановление Совета Министров №853 от 27 ноября 2018 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу правительство согласовало ходатайство Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности о продлении срока санации предприятия до 24 сентября 2020 года.

Документ принят в соответствии с законом Республики Беларусь от 13 июля 2012 года "Об экономической несостоятельности (банкротстве)".-0-

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