В Витебской области возбуждено производство по делу о банкротстве предприятия "ПлиссыАгро"

4 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области возбудил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) коммунального сельскохозяйственного производственного унитарного предприятия "ПлиссыАгро" (Бешенковичский район), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Предприятие стало первым обратившимся в суд с заявлением о своей экономической несостоятельности из семи сельхозпроизводителей Витебской области, финансовое оздоровление которых с применением норм указа №399 "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций" Витебский облисполком признал нецелесообразным. В целях проверки наличия оснований для открытия конкурсного производства и обеспечения сохранности имущества суд установил защитный период на один месяц. Временным управляющим назначен Сергей Кустов.

Согласно материалам дела предприятие задолжало кредиторам более Br4,8 млн, при этом стоимость имущества оценивается примерно в Br7 млн. По итогам первого квартала 2019 года "ПлиссыАгро" сработало с чистым убытком в размере Br16 тыс., его финансовые обязательства превышают в 82 раза дебиторскую задолженность.

КСПУП "ПлиссыАгро" создано в октябре 2010 года путем преобразования сельхозкооператива "Плиссы" и присоединения к нему КУПСП "Синицы". Предприятие специализируется на выращивнии зерновых и зернобобовых культур, резведении крупного рогатого скота, а также оптовой торговле мясом и мясными продуктами. По данным на середину мая, численность работников составляла 84 человека.-0-