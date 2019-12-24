Новогодней благотворительной акцией "Наши дети" в Беларуси каждый год подводят итоги кропотливой работы по поддержке маленьких граждан. Такое мнение журналистам высказал председатель Следственного комитета Иван Носкевич, посетивший сегодня 3-ю городскую детскую клиническую больницу в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Иван Носкевич побывал на праздничном представлении, поздравил детей с наступающими Рождеством и Новым годом, а также навестил маленьких пациентов в реанимации. "Акция "Наши дети" - не разовая. Это подведение итогов кропотливой плановой работы, которая проводится всеми государственными органами, общественными организациями по оказанию помощи детям", - отметил он.

Представители Следственного комитета уже много лет в канун Нового года посещают маленьких пациентов 3-й детской больницы. "Встречаемся с детьми, общаемся, поднимаем им настроение, дарим подарки. Впрочем, главное для каждого ребенка, чтобы были здоровы он сам, его родители и все те, кого он любит", - подчеркнул Иван Носкевич. Он добавил, что акция "Наши дети" помогает вспомнить в будничной суете, что рядом есть люди, которые нуждаются в поддержке.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Александра Лукашенко. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют ребят с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем. К благотворительной акции присоединились общественные объединения.