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Мнения
18 ноября 2020, 11:20
Андрей Савиных

Как повышается благосостояние общества?

Андрей Савиных
Андрей Савиных
Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей

Мне представляется, для ответа на этот вопрос и была придумана наука экономика. Именно этим она и интересна. Но чем глубже погружаешься в изучение экономических понятий и моделей, тем очевиднее становится описательный и неточный характер этой дисциплины.

Я вынужден сегодня констатировать, что за исключением закономерностей на микроуровне, которые описываются через математические формулы, многие постулаты этой науки носят приблизительный или оценочный характер. Экономические модели очень уж часто работают в одних условиях, но не работают в других при чуть изменившихся параметрах.

Надо также признать, в этой науке на сегодняшнем этапе начинают проявляться идеологические и политические предпочтения для защиты доминирующих экономических течений, что заставляет экономистов подгонять данные под те или иные мировоззренческие постулаты.

Я уж не говорю об экспертах, которые, понятно, хотят хорошо зарабатывать на трактовке экономических законов, постоянно добавляя наукообразные тезисы, не имеющие большого смысла с практической точки зрения и трудно проверяемые теоретически.

Увы, сегодня экономика по точности своих постулатов не может конкурировать с физикой или математикой, хотя и в этих науках тоже есть белые пятна.

Скажу только, что в определенный момент у меня даже родилась шутка о двух главных проблемах Беларуси. Звучала она так: "Во-первых, у нас в стране слишком много экономистов, которые полагают, что экономика - это наука. На самом деле это искусство выпускать и продавать востребованную рынком продукцию. Во-вторых, у нас слишком много управленцев, которые убеждены, что управление - это искусство. На самом деле это наука с давно опробованными моделями, техниками и приемами". Прошу не судить эту шутку слишком строго и не воспринимать ее содержание как научную формулу.

Еще хочу сказать, что никоим образом не отрицаю и не стараюсь умалить роль и значение экономики как развивающейся науки и уж тем более значение экономической мысли в жизни общества. Нет другой дисциплины, которая прямо изучает механизмы повышения благосостояния общества, и это бесспорный факт.

В этой статье из всего многообразия понятий я хочу остановиться только на одном, которое, как мне представляется, играет очень важную роль в современных экономических воззрениях, - концепции добавленной стоимости.

Под добавленной стоимостью мы понимаем приращение стоимости продукта или услуги, созданной хозяйствующим субъектом, к стоимости используемых им при производстве товаров или оказании услуг материальных ресурсов.

Именно в процессе производства с использованием факторов производства (труд, капитал, материальные ресурсы) создается добавленная стоимость. Производственный аспект создания добавленной стоимости берет начало с формирования теории о прибавочной (добавленной) стоимости классиками английской политической экономии А.Смитом и Д.Рикардо. К.Маркс считал, что добавленную стоимость создают своим трудом наемные работники.

По мере формирования рыночной инфраструктуры данная концепция была дополнена потребительским подходом в маржиналистской теории. В нем величина добавленной стоимости складывается не из затрат труда и материалов, а из ценности товара для потребителя. Добавленная стоимость формируется из меновой стоимости и не зависит от необходимых трудовых затрат, а зависит от интенсивности потребления. Согласно этому подходу, доля реальной затраченной стоимости учитывалась по минимуму, а в расчет принималась доля маркетинговых затрат и прибыли. Попытка проанализировать влияние этого потребительского дополнения на создание и использование добавленной стоимости занятие очень увлекательное.

Интересный пример привел Азиатский банк развития в 2010 году, оценивая производство iPhone в Китае. Оказывается, общая стоимость производства этого телефона составляет около $180. На рынке США он продается за почти $1 тыс. В результате валовая прибыль в размере почти $800 учитывается как добавленная стоимость, созданная внутри США.

Действительно ли США создают так много добавленной стоимости, формируя моду на iPhone как дорогой и престижный аксессуар или поддерживая высокий платежеспособный спрос своего населения? Тут, скорее, уместно рассуждать о перераспределении этой добавочной стоимости. В связи с тем, что разработчик продукта является резидентом США, деятельность компании финансируется из США, возникает возможность перераспределить добавочную стоимость в интересах американских игроков. Этот пример я привел из-за его наглядности. Он хорошо показывает тенденции, которые встречаются в мире, но могут иметь место и в пределах одной страны.

Как мне представляется, в целом этот подход, возможно, прояснил вопрос, как добавленная стоимость перераспределяется при продвижении товара к потребителю. Но явно усложнил понимание или отвлек внимание от того, где эта стоимость в реальности образуется.

Если вернуться к первоисточникам, то можно предположить, что реальную добавочную стоимость создает разработчик и производитель продукта, а транспортные, торговые, маркетинговые и рекламные компании просто получают (перераспределяют, но не создают) часть этой стоимости в свое распоряжение для продвижения этого продукта.

Меня же интересует другой, на мой взгляд, крайне важный и интересный вопрос. Добавленную стоимость создает любой работник в процессе производительного труда. Но существуют ли люди, которые в силу специфики своего труда создают добавленную стоимость в большом масштабе? Или социальные группы, которые занимают особое место в создании (а не перераспределении) добавленной стоимости?

С моей точки зрения, мы можем выделить три социальные группы, которые играют такую особую роль.

1. Учителя

Школы и вузы делают из ребенка образованного члена общества, прививая ему знания и навыки продуктивного труда. Из "человека природного" учителем создается "человек созидающий". Как представляется, именно в этой сфере мы видим максимальный прирост создаваемого человеческого капитала, который имеет ключевое значение не только для дальнейшего прогресса, но и для сохранения уже достигнутого уровня цивилизационного развития.

2. Научные сотрудники

Научные сотрудники, изучая законы окружающего нас мира, находят способы производить необходимые обществу продукты, постоянно снижая трудозатраты (производительность труда), облегчая труд (качество труда). Часто их деятельность приводит к появлению новых видов товаров и услуг, нужных для развития человечества. Иногда у них даже получается заставить нас всех по-новому оценить потребности или изменить образ жизни. Появление авиации, мобильных телефонов, интернета радикально изменило нашу жизнь.

3. Предприниматели

К этой категории я отношу всех людей, которые организуют производство товаров и услуг для нужд потребителей. Предприниматели обеспечивают эффект синтеза человеческого капитала, создаваемого преподавателями, научных и инженерных разработок, сделанных научными сотрудниками, с финансовым капиталом и материальными ресурсами для производства продукта.

На мой взгляд, не случайно, что известный авторитет в области динамического развития рыночной системы Й.Шумпетер считал предпринимателей ключевым звеном в создании добавленной стоимости. Он рассматривал предпринимательство как созидающую стихию, которая через инновации создает новый продукт или улучшает качественные параметры производства старого продукта, а также обеспечивает рациональное природопользование с учетом интересов будущих поколений. Примечательно, что экономическую функцию предпринимателя Й.Шумпетер не считал постоянной. Предпринимателей он отличал от менеджеров, которые не реализуют нововведения, а лишь выполняют рутинную работу.

С моей точки зрения, и новаторов, пытающихся внедрить инновации, и менеджеров крупных предприятий при условии, что они активно обеспечивают технологическое развитие и совершенствование своих предприятий, можно отнести к категории предпринимателей. Именно эти люди двигают промышленное и технологическое развитие общества, создавая новое качество жизни путем синтеза всех факторов, способствующих формированию добавленной стоимости.

Ни маркетологи, ни торговые структуры, ни аналитики потребительского рынка, ни рекламщики, ни одна другая категория работников, которые связаны с уже произведенным продуктом или услугой, не создают добавочной стоимости. Это не значит, что их труд не нужен или носит паразитический характер. Я склонен считать, что эти виды деятельности появились как ответ на усложнение структуры рынка и увеличение его масштаба. Зачастую они жизненно важны для вновь создаваемого предприятия, это значимый фактор успеха производственной деятельности в условиях открытого рынка. В этом, как мне представляется, и кроется причина, которая может приводить к неверному толкованию значимости этих сфер. Реклама, позиционирование, продвижение товара - все эти технологии важны для выживания бизнеса, но добавленную стоимость они перераспределяют, а не создают.

В дополнение к "созидающим" категориям можно добавить несколько социальных групп, деятельность которых в обществе позволяет сохранять (не перераспределять, а именно сохранять) добавленную стоимость. К таким категориям можно отнести:

1. Медицинских работников

Обеспечивая здоровье и хорошее самочувствие своих пациентов, они позволяют сохранять накопленный человеческий капитал и продлить продуктивный период жизни людей;

2. Органы правопорядка

В эту категорию, с моей точки зрения, нужно включить и правоохранительные органы, обеспечивающие физическую безопасность, и судебные органы, защищающие частную собственность и гарантирующие соблюдение принципа справедливости. Это тоже важный стимул для производительного труда;

3. Чиновников

Это категория управленцев, которые регулируют все стороны жизни, могут создавать максимально благоприятные условия для работы и жизнедеятельности всех категорий граждан, упомянутых мной выше. От того, насколько в обществе скоординирована деятельность этих социальных групп, насколько слаженно и гармонично они будут взаимодействовать, и зависит благосостояние всех.

Но очень важно помнить о том, кто вносит максимальный вклад в создание добавленной стоимости, а значит, и в рост благосостояния. Важно понимать, кто нужен для гармоничного функционирования в обществе, и правильно выстраивать иерархию социальной ценности и социальных механизмов.

Для меня эти рассуждения - ключ к понимаю правильных подходов к логичной архитектуре общественного устройства, ориентированного на создание и приумножение добавленной стоимости и общественного блага, или, говоря коротко, развитие.

Тут я хочу задать простой вопрос: в контексте этих логических построений, насколько социальная иерархия белорусского общества соответствует задаче развития? И можно ли эти размышления использовать в социально-политической модернизации, которая сегодня разворачивается в Беларуси?

Андрей САВИНЫХ,

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