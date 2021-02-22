"Любовь к Родине и ответственное отношение к своей работе - это залог будущей сильной Беларуси. И слоган, под которым проходило Всебелорусское собрание, - это не просто слова. Это тот фундамент, на котором должна базироваться наша страна. Ведь в единстве народа, в развитии каждого гражданина и всей страны в целом и состоит независимость Беларуси, способной выдержать любые вызовы, - отметил Сергей Чичов. - Два дня собрания пролетели для меня на одном дыхании. Каждый выступающий за трибуной высказывал свою точку зрения на волнующие его аспекты развития страны. Было интересно и очень полезно слушать компетентных людей и простых рабочих, известных политологов и даже мнение оппозиции. Президент во время своего выступления показал, что он очень переживает за нашу страну. Он разложил по полочкам все проблемные вопросы и каждый приводимый тезис. На мой взгляд, такой подход - наиболее продуктивный. И я уверен, каждый вынес оттуда что-то свое - и молодые люди, которые только начинают свой профессиональный путь, и профессионалы, которые уже много лет работают на благо страны".

Как признался Сергей Чичов, он впервые стал участником такого масштабного форума. "Конечно, я очень волновался. Но за несколько дней до самого мероприятия в социальных сетях начался целый челлендж от союзной молодежи. Мне писали совершенно незнакомые люди со всей республики. И каждый высказывал слова поддержки, желал продуктивной и интересной работы", - рассказал участник Всебелорусского собрания.

"На народном собрании я получил бесценный опыт, которым буду делиться с другими ребятами. Я лично воспринял просьбу Александра Лукашенко к молодежи о том, что не нужно уходить из политики. Я продолжу свою работу, буду совершенствоваться и помогать в этом другим, продолжу высказывать свою гражданскую позицию и отстаивать свое мнение. Мы определили путь развития нашей страны - осталось поддержать это делом", - подытожил Сергей Чичов.-0-