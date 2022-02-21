Для молодежи участие в референдуме - историческое событие. Такое мнение журналистам высказал первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов во время IV Пленума молодежной организации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прежде всего молодежи жить в новой стране, руководствоваться обновленным Основным законом. Уверен, сегодня молодежь готова ответить на те три важных вопроса, которые глава государства задал белорусскому народу во время Послания. И сегодня им необходимо прочитать Конституцию, прийти и выбрать вектор дальнейшего развития страны. И, конечно, для молодежи участие в референдуме - историческое событие", - сказал Александр Лукьянов.

По его словам, молодежь приняла самое активное участие в процессе внесения изменений и обсуждения проекта Конституции. "Диалоговые площадки, которые проходили на протяжении двух месяцев, продемонстрировали, как сильно активизировалась наша молодежь, как она хочет, чтобы наша страна развивалась, процветала. И тот момент, что сегодня мы обсуждаем обновленную Конституцию, идем на референдум, говорит о том, что в стране созданы условия для волеизъявления граждан. И не каждая страна сегодня может позволить себе проводить такие глобальные масштабные общественно-политические мероприятия, - отметил первый секретарь ЦК БРСМ. - Ну, а наша молодежь талантлива, креативна, патриотична. Сегодня ЦК БРСМ примет обращение к молодежи Беларуси. И я убежден, что его услышит каждый молодой человек и примет нужное решение 27 февраля".

В работе итогового мероприятия принимают участие члены ЦК БРСМ, представители общественных организаций и политических партий патриотической направленности. В центре внимания пленума - итоги работы Центрального комитета и молодежной организации за период, прошедший после проведения 44-го съезда БРСМ, задачи по дальнейшей реализации новой стратегии развития молодежного союза.