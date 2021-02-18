Минская книжная выставка-ярмарка дает возможность странам продемонстрировать свои достижения в книжном издательстве. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала руководитель массовых библиотек казахстанского города Шымкент Гульсим Шатырбекова.

"Минская книжная выставка-ярмарка показывает всему миру, что книга очень важна, а также дает возможность продемонстрировать достижения в книжном издательстве. Казахстан не впервые принимает в ней участие, потому что для нас это возможность не только привезти свои книги, но и познакомиться с издательствами других стран", - обратила внимание Гульсим Шатырбекова.

Она отметила, что знакомясь с печатной продукцией стран-участников выставки, всегда можно почерпнуть их опыт и рассказать о своем. "Кроме того, ярмарка позволяет поставить нам новые цели в издательской деятельности, чтобы книги становились только лучше, красочнее и интереснее", - добавила руководитель.

На выставке Казахстан представляет много интересных книг, среди который юбилейные издания сборников поэтов Абая Кунанбаева и Джамбула Джабаева. Последний является автором стихотворения "Ленинградцы, дети мои". "Самая главная достопримечательность в нашей экспозиции - "История Казахстана XVI-XVII веков". Это реликвия Национальной библиотеки Казахстана. Они не побоялись и привезли ее сегодня в Беларусь на выставку", - подчеркнула Гульсим Шатырбекова.

Сегодня в административном комплексе по проспекту Победителей, 14 открылась XXVIII Минская книжная выставка-ярмарка. Она собрала 281 экспонента из 20 стран. Свои экспозиции представят Россия, Казахстан, Иран, Венесуэла, Палестина, Австрия, Пакистан, Турция, Германия. По просьбам посетителей в этом году режим работы увеличен на один час: с 10.00 до 20.00, в последний день - до 18.00.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой участникам и посетителям выставки рекомендуется соблюдать масочный режим и дистанцирование.

В театрах и кинотеатрах, на телеканалах в дни работы ярмарки покажут фильмы, спектакли по произведениям известных писателей Беларуси и других стран. Все желающие смогут доехать до места проведения на традиционном поэтическом автобусе, который будет курсировать от станции метро "Немига" до выставочного комплекса на проспекте Победителей, 14, и одновременно услышать в пути произведения знаменитых авторов. Проезд на нем будет бесплатным, как и вход на сам книжный форум. Ожидается, что его посетят около 50 тыс. жителей и гостей столицы.-0-