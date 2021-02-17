"Одна из важнейших тем, которая обсуждалась на Всебелорусском собрании, - патриотическое воспитание подрастающего поколения. Нам важно сохранить преемственность поколений и уважение к исторической памяти, в том числе при помощи поисковых работ. Нельзя воспитать патриота только призывами, наставлениями и коротенькими флешмобами. Сделать это можно только через конкретные дела, посредством экскурсий, поисковых краеведческих экспедиций, полевых лагерей и др. Причем эти дела должны нести прикладную пользу как учащимся, так и государству. Только в таком случае патриотическое воспитание будет эффективным и молодой человек почувствует свою востребованность в реальной, а не виртуальной жизни общества", - отметил Николай Борисенко.

По словам Николая Борисенко, поисковая работа напрямую позволяет молодым людям прикоснуться к героической истории нашей страны. "Благодаря выступлению учителя белорусского языка и литературы Межисетской средней школы Могилевского района Антона Лобановского предложения Могилевского поискового клуба "Виккру" были озвучены с высокой трибуны форума. Одно из них касается проблемы допуска общественных поисковых формирований республики к проведению полного комплекса разведывательных (рекогносцировочных) поисковых работ с выполнением контрольных шурфов на местности. Это значительно повысит заинтересованность поисковиков в результатах своей работы, а также исключит безрезультатные выезды по всей стране представителей 52-го поискового батальона Вооруженных Сил Беларуси по составленным только со слов и по данным архивных документов информационным листам, - отметил руководитель поискового клуба. - Надеемся, что это предложение, проверенное жизнью и десятилетиями работы поисковиков, услышат в Министерстве обороны и что будет принято соответствующее решение, которое будет иметь большое значение не только в деле повышения эффективности поиска неизвестных захоронений и увековечения памяти погибших в годы войны защитников Отечества, но и сэкономит значительные средства республиканского бюджета".

Как отметил Николай Борисенко, на Всебелорусском форуме присутствовали люди, неравнодушные к будущему страны. "В докладе Президента, выступлениях с мест, дискуссиях в кулуарах чувствовалась реальная боль за настоящее и будущее страны. В зале Дворца Республики не было равнодушных, каждый старался донести свою точку зрения и сделать все, чтобы его предложение попало в резолюцию собрания. Это была встреча настоящих представителей подавляющего большинства белорусов из разных уголков страны. Именно так я и представлял себе действие прямой демократии через избранных народом депутатов Советов разных уровней (от местных до республиканских), а также законно избранных представителей общественных организаций, партий и приглашенных руководителей исполнительных органов, которые непосредственно решают все вопросы простых граждан на местах. Те наиболее активные граждане, которые не смогли попасть на собрание, могли донести свои размышления и предложения по обустройству Беларуси на диалоговых площадках, которые в течение нескольких месяцев работали во всех городах, на предприятиях и в учреждениях страны".-0-