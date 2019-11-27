При реализации молодежной политики нужно больше уделять внимания условиям труда и качеству жизни молодых рабочих. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА Наталья Голуб, избранная депутатом Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва по Ивацевичскому избирательному округу №11.

"Вопросам молодежной политики в Беларуси уделяется огромное внимание: реализуются значимые образовательные, научные, бизнес-проекты, активно развивается IT-сфера, есть все возможности для построения спортивной и творческой карьеры. Это правильно, но вместе с тем мы должны создать по максимуму комфортные условия для работы и повысить качество жизни тех молодых людей, которые реализуют себя в рабочих профессиях, например, водителя, строителя, комбайнера, механизатора. Особенно это касается работников сельского хозяйства", - отметила Наталья Голуб.

Она самый молодой депутат в когорте народных избранников от Брестской области. В парламент Наталья Голуб придет с должности первого секретаря Березовского райкома БРСМ, который возглавляла последние четыре года. До этого пять лет проработала в местном ОАО "Винец". В избирательный округ, по которому она баллотировалась, входит Ивацевичский район и часть Березовского.

"Как руководитель районной организации Белорусского республиканского союза молодежи я знаю вопросы, волнующие представителей молодого поколения - учащихся и студентов, молодых специалистов и работающей молодежи. С другой стороны, являясь жителем сельской местности, знаю жизнь деревни не по рассказам, а изнутри. Каждая проблема, которую затрагивают сельские жители (в основном это люди пожилого возраста), мне понятна и близка. Как человек неравнодушный ко всему происходящему вокруг, чувствую в себе силы и желание помочь землякам в решении вопросов, их волнующих", - пояснила мотив баллотироваться в депутаты Наталья Голуб.

По ее словам, большинство полученных от избирателей наказов касаются благоустройства сельских населенных пунктов, создания там современных и качественных условий жизни. Многие предложения требуют проработки и изучения. Наталья Голуб намерена продвигать свои инициативы в парламенте. Также она планирует активно участвовать в рамках международного сотрудничества с парламентариями других государств, особенно в вопросах реализации молодежной политики.

"Быть народным избранником - большая честь и ответственная миссия. Знаю, что депутатов парламента ждет напряженная работа не только по выполнению наказов, но и по подготовке и рассмотрению проектов законов, определяющих социально-экономическое развитие страны. Постараюсь оправдать ожидания своих избирателей", - резюмировала Наталья Голуб.-0-