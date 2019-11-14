Подходить к выбору депутатов нужно со всей ответственностью и тщательностью, выбирать самых достойных. Такое мнение на досрочном голосовании корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Могилевского областного объединения профсоюзов Дмитрий Янков.

"У каждого голосующего есть возможность заранее ознакомиться с кандидатами на своем участке и их предвыборными программами, - подчеркнул он. - При желании можно было даже встретиться с претендентами на депутатское кресло и окончательно определиться, кому отдать свое предпочтение. Свой выбор я всегда делаю заранее, поэтому и хожу голосовать досрочно".

Как депутат Могилевского областного совета депутатов, Дмитрий Янков уверен, что в Палату представителей должны пройти люди с богатым жизненным и трудовым опытом. "С моей точки зрения, в парламенте необходимы грамотные и толковые депутаты, которые не один год проработали на производстве, хорошо разбираются в экономических процессах, умеют слышать людей и нацелены на инновационное развитие, - подчеркнул он. - С точки зрения профсоюзного движения, для вновь избранного депутата немаловажно умение отстаивать интересы трудящихся и способствовать принятию тех законодательных актов, которые нацелены на улучшение жизни экономически активного населения".

Дмитрий Янков также обратил внимание на то, что представители профсоюзов всегда занимали активную гражданскую позицию во время проведения избирательных кампаний, не исключением стали и парламентские выборы 2019 года. "Профсоюзные активисты широко представлены в территориальных и окружных избирательных комиссиях и составляют почти треть от общего количества членов всех общественных объединений, - подчеркнул собеседник. - Так, в состав участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Палаты представителей в Могилевской области вошли 8182 человека. Из них более 1 тыс. (12,4%) - представители Федерации профсоюзов Беларуси".

В разрезе отраслей в состав участковых комиссий больше всего вошло представителей профсоюза работников образования и науки - 482 человека, профсоюза работников АПК - 208 человек, профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма - 146. "Более 30 профсоюзных активистов работают в составе окружных избирательных комиссий, почти 1,17 тыс. задействованы в качестве наблюдателей на участковых и окружных избирательных комиссиях, - уточнил Дмитрий Янков. - Поддержку в лице профсоюзного актива области нашли 16 кандидатов в депутаты Палаты представителей, чья предвыборная программа созвучна с основными целями и принципами профсоюзного движения. В их предвыборный штаб вошло более 130 профсоюзных активистов. Доверенными лицами кандидатов стали 37 представителей профсоюзов Могилевской области".-0-