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08 ноября 2019, 23:19

О реакции Медведева на слова Лукашенко: неумелая попытка сделать менее популярными союзнические отношения

Реакция российского премьер-министра Дмитрия Медведева на слова Лукашенко - это крайне неумелая попытка сделать менее популярными союзнические отношения. Такое мнение в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1" высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук, сообщает БЕЛТА.

Дмитрий Жук отметил, что заявления были направлены прежде всего, на российскую аудиторию, на то, чтобы сделать менее популярными в ее глазах отношения между Беларусью и Россией. Однако люди очень рациональны и оценивают не эту пену, а реальные действия и поступки, добавил он. "Мне кажется, это такая крайне неудачная, неумелая попытка поддавить и сделать менее популярными союзнические отношения", - считает главный редактор "Беларусь сегодня".

Он обратил внимание что подобного рода заявления не новы на медийной поле и что появляются они обычно тогда, когда идет финальная фаза каких-то сложных экономических переговоров. Во время программы отмечалось, что российские СМИ несколько раз корректировали комментарий пресс-секретаря Президента Беларуси Наталья Эйсмонт по поводу реакции российского премьера на слова белорусского лидера.

Директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов напомнил, что в интервью казахстанскому агентству "Хабар" четко прослеживалась логика высказывания Президента о многочисленных войнах, затронувших Беларусь. "Это действительно не нами были развязаны войны. Белорусскому народу и Беларуси они нанесли самый сокрушительный ущерб", - сказал Владимир Перцов. Он подчеркнул, что фраза Александра Лукашенко была выдернута из контекста и стала предметом ненужной интерпретации, которую и озвучил российский премьер.-0-

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