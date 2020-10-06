Как только мы теряем консолидацию и взаимопонимание внутри общества, то мгновенно становимся добычей для более сильных конкурентов извне. Такое мнение председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрея Савиных публикует газета "СБ. Беларусь сегодня".

По словам депутата, вмешательство во внутренние дела стало нормой еще 30 лет назад - в момент формирования глобального мира под западные стандарты. Уже тогда западный мир четко продекларировал, что у него есть экстерриториальные интересы и он имеет право вмешиваться в вопросы организации социального устройства той или иной страны. Это может проходить под предлогом соблюдения прав человека (что стало универсальным инструментом вмешательства в политической сфере), под предлогом создания единого торгового пространства в рамках ВТО, под предлогом защиты окружающей среды и выработки общих стандартов борьбы с изменениями климата и т.д. Конечно, против этого всегда выступали Беларусь, Россия и множество иных государств, старающихся защитить свое право на выбор собственного пути развития. Но такое вмешательство, к сожалению, - давно норма.

Андрей Савиных убежден, что проводить параллели между ситуацией в Нагорном Карабахе и в Беларуси невозможно, однако он обращает внимание на следующий общий вывод. "Как только мы теряем консолидацию и взаимопонимание внутри общества, мы мгновенно становимся добычей для более сильных конкурентов извне. Причем это могут быть не обязательно государства - это могут быть даже транснациональные корпорации и международные общественные структуры, которые действуют по всему миру. Второй момент, который мы должны четко понимать: скорость внутренних трансформаций, то есть развития и модернизации общественных сил внутри страны, должна быть выше, чем у изменений, происходящих за нашими границами. Это позволит нам всегда предвосхищать будущие вызовы и быть готовыми к ним в момент, когда они получат зримое воплощение и станут реально угрожать Беларуси", - рассуждает он.

По мнению депутата, сейчас идет распад мира на различные макрорегионы, границы которых не определены. И каждый центр силы пытается оставить в зоне своего влияния максимальную по объему экономическую зону. "А на территории Беларуси сошлись интересы сразу двух цивилизаций: восточноевропейской, к которой мы относимся исторически, и западноевропейской, которая хотела бы получить контроль над нашими ресурсами", - обращает внимание Андрей Савиных.-0-