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23 сентября 2020, 14:19
Фернандес Кеннет

Призывы брать детей на акции протеста - циничная уловка

Фернандес Кеннет
Фернандес Кеннет
Канадский политический консультант, бакалавр права

Призывы родителей брать детей на акции протеста, которые из-за действий провокаторов могут перерасти в акты насилия, являются циничной уловкой, попыткой сделать живые щиты из детей. Такое мнение высказал канадский политический консультант, бакалавр права Кеннет Фернандес.

"Когда родителей побуждают брать детей - путем предложения дополнительных денег либо посредством какой-либо иной формы манипуляции - на акции протеста, которые могут перерасти в насилие из-за действий наемных агентов-провокаторов, это означает только одно: западные кукловоды надеются, что дети будут ранены, и лучше, если они будут ранены в результате действий милиции", - считает Кеннет Фернандес.

Фото и видео травмированных детей будут как нельзя лучше служить интересам тех, кто стремится еще больше спровоцировать конфликтную ситуацию в Беларуси, а также помогут заручиться поддержкой западной общественности в плане введения санкций в отношении страны, банковских учреждений и ряда государственных чиновников.

По мнению аналитика, прислужники кукловодов в стране будут распространять эти изображения и комментарии к ним в социальных сетях, чтобы вызвать общественное недовольство Президентом Александром Лукашенко. Изображения раненых детей будут широко растиражированы на международной арене. Они попадут во все структуры западной пропаганды. Последнее приведет к тому, что правительства многих западных стран введут санкции.-0-

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