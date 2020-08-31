Призывы к неплатежам разрушат систему по социальной поддержке. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин.

"Призывы фактически к экономической блокаде Беларуси - это тактика, которая использовалась и в других цветных революциях в разных регионах мира. Призыв направлен на то, чтобы дестабилизировать работу экономики (потребление товаров и услуг внутри страны) и тем самым снизить налоговые поступления, и как результат - выполнение государством своих социальных обязательств перед пенсионерами, объектами социального обслуживания, - сказал Алексей Авдонин. - Надо понимать, что такие призывы всегда несут негативный характер не только здесь и сейчас, они разрушают полностью всю систему, выстроенную государством по социальной поддержке, - это и пенсии, и школы, и медучреждения".

Как отметил эксперт, в других странах в отношении инициаторов таких мероприятий и за подобные призывы применяется уголовная ответственность вплоть до 5-10 лет лишения свободы.

По его словам, перед тем как действовать по призыву каких-то кураторов из-за рубежа, всегда надо подумать о своем кошельке и над тем, как это отразится на человеке в дальнейшем. "Неплатежи всегда будут отражаться в дополнительных платежах в виде процентов, штрафов, пени, вплоть до лишения квартиры, если объемы неплатежей по ЖКХ-услугам будут превышать определенную норму. По налогам точно так же: это ограничение выезда за пределы страны, лишение прав на управление автотранспортом и многие другие санкции, которые предусмотрены законодательством. Поэтому перед тем как действовать в соответствии с такими "рекомендациями", надо почитать закон и осознать, что это исключительно политическая манипуляция, которая может привести к очень сильным экономическим последствиям для личного бюджета", - пояснил Алексей Авдонин.-0-