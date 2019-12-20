Развитие регионов во многом зависит от активности и инициативности местных органов власти. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда на встрече с представителями районов, где сложился низкий уровень заработной платы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Основной вопрос повестки дня - реализация постановления №689 "Об утверждении плана развития отдельных районов, отстающих по уровню социально-экономического развития". В мероприятии приняли участие председатели районных объединений профсоюзов, специалисты по социально-экономической работе национального профцентра.

"На протяжении ряда лет в некоторых районах страны складывается достаточно сложная экономическая ситуация: низкий уровень заработной платы, недостаточное количество рабочих мест, плохо развитая инфраструктура. Федерация профсоюзов неоднократно поднимала вопрос необходимости создания четкой дорожной карты развития каждого из этих районов с полным анализом их конкурентных преимуществ, просчетом возможных экономических рисков создания тех или иных производств и определением источников финансирования. На сегодня такой комплексный документ принят. Эффективность его реализации во многом зависит от активности и инициативности местных органов власти", - отметил председатель ФПБ.

Как рассказали участники совещания, уже сегодня в ряде районов есть примеры успешной реализации крупных инвестиционных проектов. Например, в Миорском районе (Витебская область) завершается строительство завода по производству металлического листа и белой жести с созданием 450 рабочих мест, в Копыльском районе (Минская область) - предприятия по производству мяса индейки с созданием более 180 рабочих мест.

Вместе с тем представители районов отметили и ряд проблем в реализации на практике постановления №689. Так, документом определено, что основными источниками финансирования развития районов являются средства республиканского и местных бюджетов, собственные средства организаций, кредитные и инвестиционные ресурсы. В то же время в большинстве случаев существующие в районах организации не имеют достаточно оборотных средств для модернизации. Есть сложности и с привлечением кредитных ресурсов в силу сложного экономического положения предприятий. Также невысокая инвестиционная привлекательность этих районов ставит под вопрос возможность привлечения необходимых объемов инвестиций для реализации запланированных проектов.

Представители районов также отметили проблему оттока трудовых ресурсов. Люди уезжают в областные центры, столицу, а также в зарубежные страны. По данным МВД России, за январь-сентябрь текущего года около 120 тыс. граждан Беларуси были поставлены на миграционный учет с целью въезда "работа". Как результат, только в одном из районов Витебской области численность занятого в экономике населения сократилась за пять лет на 20%. "Уезжают в первую очередь высококвалифицированные кадры, молодежь. Это ставит под угрозу реализацию даже тех проектов, которые имеют реальные источники финансирования. Поэтому кадровый вопрос требует первостепенного и не формального решения", - подчеркнул лидер национального профцентра.

В целом, по мнению участников совещания, вопрос о достаточности и эффективности принимаемых мер по развитию регионов с низким уровнем жизни населения требует дополнительной проработки. Необходимо постоянное научное сопровождение. В частности, стоит более внимательно изучить предлагаемые для реализации в районах проекты. Как показывает анализ, во многих случаях запланированные модернизация или строительство небольших производств не решают в ближайшей перспективе проблему недостатка высокооплачиваемых рабочих мест и в целом не дают возможности вывода районов на устойчивое экономическое развитие.

В связи с этим Федерация профсоюзов инициирует проведение рабочей встречи с участием заинтересованных, в том числе представителей регионов, профильных министерств и профсоюзов. "Эта рабочая встреча может стать хорошей площадкой для обсуждения перспектив районов, реализации дорожных карт их развития и конкретных мер по решению имеющихся проблем", - отметил Михаил Орда.-0-