Школа - это не политическая площадка, а храм науки. Таким мнением в беседе с корреспондентом БЕЛТА, обсуждая поствыборные прецеденты в некоторых учреждениях образования страны, поделилась участник августовского педсовета Гомельской области, учитель белорусского языка и литературы гимназии №1 Жлобина Наталия Смарцелова.

"Школа - это не политическая площадка. Это храм науки, он выше всего обыденного. Мне кажется, что скоро угаснут страсти и все будет хорошо", - сказала учитель.

Наталия Смарцелова призналась: ей повезло работать в такой школе, где ничего не изменилось в отношениях учителя и ученика в связи с последними событиями. "Я с радостью встречаюсь со своими выпускниками разных лет, мы созваниваемся, плотно общаемся. Ни от кого не услышала упрека, ничего форс-мажорного не случилось. С нетерпением жду начала учебного года", - сказала она.

Наталия Смарцелова является победителем областного этапа республиканского конкурса профессионального мастерства педагогических работников "Учитель года" в номинации "Русский язык и литература, белорусский язык и литература". В ее педагогической практике есть опыт подготовки дипломанта республиканской олимпиады по учебным предметам. "Секрет подготовки к олимпиаде в том, чтобы найти такого ученика, с которым вы думаете одинаково, смотрите одинаково на процесс обучения, становитесь друзьями", - поделилась педагог. Она убеждена: такого ученика нужно найти как можно раньше. "Из опыта работы понимаю, что результат возможен только тогда, когда есть преемственность начальной школы и среднего звена. У меня так и было, за что я благодарна судьбе", - отметила она. По словам Наталии Смарцеловой, яркие звезды-олимпиадники встречаются крайне редко, но их стоит искать.

Во время педсовета