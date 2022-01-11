Без знания Основного закона государства способствовать развитию и процветанию страны невозможно. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился студент пятого курса стоматологического факультета Белорусского государственного медицинского университета Евгений Маханьков.

"С проектом изменений и дополнений в Конституцию ознакомился сразу после опубликования. Президент часто акцентирует, что молодежь - это будущее Беларуси. Каждые парень и девушка должны позиционировать себя как настоящего гражданина, патриота страны, а без знания Основного закона способствовать развитию и процветанию нашего государства просто невозможно, поэтому и молодежь, и старшее поколение должны изучить проект новой Конституции, внести свои предложения, если они есть, ведь нам с ней жить", - сказал Евгений Маханьков.

Как будущий врач студент отметил, что особенно положительно относится к статье 45. В пункте сказано, что страна создает условия доступного для всех граждан медицинского обслуживания, гарантирует населению право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение за счет государственных средств. "Появилась и новая строка. В ней говорится, что граждане обязаны принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья. Знаю, что ее просили внести медики. Считаю, что лучше, чем сам человек, о своем здоровье никто не позаботится. Если он безответственно относится к нему, о помощи врачей говорить сложно. Мы стараемся, и для нас важна отдача и заинтересованность от людей", - подчеркнул парень.

В Белорусском государственном медицинском университете сегодня проходит диалоговая площадка по обсуждению проекта изменений и дополнений Конституции.

Фото Максима Гучека