Делаю выбор за свою страну - такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА студентка Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины Анна Маслюкова, впервые участвующая в выборах.

Девушка учится на втором курсе экономического факультета по специальности "экономическая информатика". Перед походом на избирательный участок предварительно просмотрела программы всех кандидатов. "Делаю выбор, опираясь на свои интересы и интересы страны. Хочу сделать нашу жизнь еще более комфортной. Мой выбор - за ту страну, какой я ее вижу. Это развитое государство, сплоченный народ, которому обеспечена поддержка на всех уровнях. Страну, где в первую очередь заботятся о людях, где можно комфортно жить и развиваться", - рассказала Анна Маслюкова.

У девушки активная жизненная позиция, она состоит в рядах БРСМ и участвует в проектах молодежного союза. При этом успевает заниматься различными хобби. "Из-за эпидемиологической обстановки участие в массовых мероприятиях пришлось ограничить. Но это открыло больше возможностей для одного из моих любимых увлечений - посткроссинга. Общение с людьми по всему миру позволяет познавать что-то новое и ценить то, что у нас есть", - отметила студентка.

Более 14 тыс. молодых людей Гомельской области впервые проголосуют на выборах Президента Беларуси. Юных избирателей чествуют во время акции БРСМ "Впервые голосующие". Ребятам вручают памятные полезные сувениры: флешки, книги о родном крае, блокноты и ручки.-0-