Свежий хлеб на столе белорусов - результат нелегкого труда тысяч работников АПК. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА озвучил тракторист-машинист РУП "Совхоз" "Рачковичи" Белорусской железной дороги Виктор Дущинский на фестивале "Дажынки-2021" в Копыле.

"Десятки человек работали в моем хозяйстве с раннего утра до ночи для того, чтобы собрать урожай вовремя. Думаю, по всей Беларуси трудились тысячи людей, чтобы на столе белорусов был хлеб. Работа нелегкая, ей занимаются те, у кого к крестьянскому делу действительно лежит душа. Не каждый способен выдержать ненормированный рабочий день на жаре. Я работаю комбайнером третий сезон, мне нравится. И я получаю удовольствие от видимого результата своего труда", - отметил Виктор Дущинский.

Мужчина рассказал, что работает на комбайне отечественного производства. Условия приемлемые, машина работает хорошо. "Комбайн оборудован кондиционером, поэтому и во время жары в кабине комфортно. Хотя если есть цель не подвести коллектив и вовремя и качественно убрать хлеб не обращаешь внимания на условия. Просто работаешь. Тем более меня поддерживала супруга, мотивировало понимание, что необходимо заработать деньги на жилье и достойно обеспечить себя и семью", - отметил он.

По словам тракториста-машиниста, на предприятии руководство старалось создать комфортные условия для сотрудников. Обеспечивало обедами, периодически выделяло премии.

Комбайнер скромно отметил, что гордится тем, что вложил свой вклад в общий каравай Минщины и республики.

Виктор Дущинский занял первое место в областном соревновании за достижение высоких показателей по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур среди старших комбайнеров и комбайнеров молодежных экипажей в возрасте до 31 года сельскохозяйственных и иных организаций в 2021 году.-0-