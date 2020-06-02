У белорусского народа хватит мудрости достойно пройти избирательную кампанию. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Лилия Ананич.

"Кампания по выборам главы государства высветила в общем-то не новую тему, - отметила она. - Далеко не всем по нраву Беларусь, суверенная и независимая страна, где социальная справедливость, развитие без майданов и потрясений были, есть и, уверена, останутся важнейшими слагаемыми дальнейшего созидания. Именно такой курс лежит в основе успехов страны, ее авторитета и уважения в мире. Не замечать очевидные достижения Беларуси, а тем более очернять пройденный страной путь как минимум безответственно".

Парламентарий подчеркнула, что, к сожалению, уже на этапе сбора подписей видны попытки дестабилизировать ситуацию в стране любым путем, не гнушаясь манипуляциями на экономических и эпидемиологических трудностях, в том числе с активным разогревом в социальных сетях, внешним медийным воздействием. "Отдельные претенденты в открытую заявляют, что их цель вовсе не выборы, не обсуждение путей развития страны, а свержение действующей власти. И это в сложнейший период, когда в буквальном смысле весь мир борется с вызовами и угрозами, вызванными коронавирусной пандемией. На какой результат рассчитывают такие претенденты? Какое светлое будущее сулят белорусам? - задалась вопросом Лилия Ананич. - Уверена, у нашего народа, живущего своим умом и своим трудом, хватит мудрости достойно пройти избирательную кампанию, не допустить развала страны и раскола в обществе".