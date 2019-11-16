У каждого избирателя должна быть возможность сделать осознанный выбор. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал государственный секретарь Союзного государства, член миссии наблюдателей от СНГ Григорий Рапота.

"Не только в Беларуси, но и во многих странах проводятся и досрочное, и заочное голосование. Самое главное, чтобы у человека была возможность высказать свое мнение относительно кандидата. Как это делать - каждая страна определяет по-своему. Я считаю, что это абсолютно нормально", - отметил Григорий Рапота.

По его словам, пока еще рано давать какие-либо оценки избирательной кампании в Беларуси. "Мы еще только приступаем к работе. Но главное, на что обращаем внимание, чтобы, во-первых, избиратели знали всех кандидатов, которые им предложены для голосования. Во-вторых, чтобы не было препятствий для голосования. В-третьих, чтобы соблюдались все права избирателей", - отметил член миссии наблюдателей от СНГ.-0-