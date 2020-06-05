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05 июня 2020, 17:43
Игорь Карпенко

Участие в студенческом самоуправлении - отличная возможность для социальной реализации

Игорь Карпенко
Игорь Карпенко
Министр образования Беларуси

Участие в студенческом самоуправлении для молодого человека является отличной возможностью для его социальной реализации. Такое мнение высказал министр образования Игорь Карпенко во время посещения Могилевского государственного университета продовольствия. В формате открытого диалога он встретился со студенческим активом учреждения образования и обсудил вопросы участия молодежи в социально-экономическом развитии и общественной-политической жизни страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Система образования всегда видела своей задачей не только передачу знаний, но в первую очередь развитие молодого человека, его воспитание, передачу ему определенных морально-нравственных ценностей, традиций, выстраивание цепочки взаимодействия людей разных поколений. И сегодня никакая социальная сеть не заменит живого общения, - сказал Игорь Карпенко. - Современный работодатель предъявляет гораздо больше требований к будущему молодому специалисту, нежели это было 10-15 лет назад. Он смотрит не только на успеваемость, но и на такие качества, как коммуникабельность, умение работать в команде, на лидерские качества, организаторские способности".

Министр подчеркнул, что важно выстраивать диалог между руководством учебного заведения, педагогами и учащимися. "Мы сегодня рассматриваем каждого учащегося как активного субъекта образовательного процесса. Но вместе с тем максимальный эффект будет тогда, когда обе стороны начинают подпитываться друг от друга информацией, начинают взаимодействовать на таком уровне, который дает наилучший результат", - добавил Игорь Карпенко. По его словам, в поле деятельности системы образования лежат три главных качества - семьянин, гражданин, профессионал. "Задача студенческого самоуправления - создать максимальное взаимодействие всех участников образовательного процесса с главной целью - подготовить высококвалифицированного специалиста, который выйдет в самостоятельную жизнь, будет обладать высокими гражданскими качествами, будет нацелен на то, чтобы создавать и развивать свою семью", - отметил руководитель ведомства.

Он обратил внимание, что в связи с эпидситуацией молодежь страны активно включилась в волонтерское движение по оказанию помощи на дому одиноким пожилым гражданам, людям с ограниченными возможностями. Республиканский волонтерский центр постоянно организует поставку защитных одноразовых масок, антисептиков для обработки рук, дозаторов, жидкого мыла, дезинфицирующих средств для социально-педагогических учреждений страны.

В свою очередь студенты рассказали, как планируют с пользой провести летние каникулы. Акцент сделан на трудовую деятельность в студотрядах, штабах абитуриентов, трудовых бригадах в общежитиях, волонтерскую деятельность.-0-

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