В сфере дополнительного образования детей в Беларуси почувствовали вкус к онлайн-мероприятиям, но не считают, что они смогут заменить живое общение. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала директор Национального центра художественного творчества детей и молодежи Надежда Васильченко.

Она рассказала, что на сайте центра, в его социальных сетях, на Youtube-канале доступны онлайн-проекты, например, "Каникулы - AIR", лаборатории творчества. "Мы продолжим свое онлайн-присутствие. Летом работа в интернете не ослабеет. Мы почувствовали вкус к этому и поняли, что там заложено много возможностей и для нас, и для взаимодействия с детьми. Да, безусловно, это не заменит живое общение. Но в данной ситуации это тоже имеет место быть", - сказала директор центра.

По ее словам, ребят очень заинтересовали мастер-классы по мультипликации. "Они вызвали большой интерес. Такую обратную связь мы имеем и в других направлениях. Это очень важно", - считает Надежда Васильченко.

Директор центра выразила уверенность, что в стране справятся с распространением коронавируса. В Беларуси для этого делают все необходимое. В свою очередь педагоги уделяют большое внимание разъяснительной работе с детьми, регулярно в доступной и занимательной форме напоминают им о правилах гигиены.-0-

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