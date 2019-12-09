В организации международных соревнований по хоккею белорусам нет равных. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА один из самых авторитетных специалистов отечественного хоккея, первый главный тренер национальной сборной, директор СДЮШОР "Юность", заслуженный тренер Беларуси Владимир Сафонов.

"Я был на многих чемпионатах мира в разных странах, в том числе в Финляндии, Швеции, Канаде. Могу с уверенностью сказать, что белорусам в этом вопросе равных нет. Уверен, что и сейчас все будет на привычном для нас высоком уровне. Организаторы провели очень серьезную подготовку к турниру, учли все нюансы, обычно возникающие при проведении столь масштабных стартов", - сказал Владимир Сафонов.

Говоря о шансах белорусской команды обеспечить себе место в элитном дивизионе молодежного хоккея, специалист отметил, что для этого у подопечных Дмитрия Дудика есть все шансы. Тем более что сборная планомерно готовилась к турниру. Тренерам белорусской дружины удалось собрать оптимальный состав как из игроков, выступающих в отечественном чемпионате, так и представителей североамериканских хоккейных лиг. Вместе с тем, заметил Владимир Сафонов, просто так победы не придут, и любую из команд, приехавших в Минск, нельзя сбрасывать со счетов.-0-