Задача местной власти - поддержать желание людей развивать фермерское хозяйство. Такое мнение высказал председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей во время прямой телефонной линии и приема граждан в Житковичском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Направление для конструктивного разговора на эту тему задал пришедший на прием Сергей Адамович из деревни Пуховичи. Он просил решить вопрос с выделением участка из сельскохозяйственных земель для развития фермерского хозяйства. Речь о гектаре земли, где он планирует выращивать голубику. Присмотрел идеальный для выбранной культуры вариант, однако земля находится в собственности одного из местных предприятий.

"Выращивание голубики - нелегкий труд. Вместе с тем это знаковая для Гомельской области культура, которая способствует выведению из организма радионуклидов. Важно и нужно этим заниматься. Есть желание у человека работать на земле - надо дать ему такую возможность. Важно поддержать его", - акцентировал внимание губернатор. Он поручил соответствующим службам предложить мужчине взаимовыгодный вариант. Срок - две недели.

Сразу несколько тем озвучила жительница райцентра Надежда Лядвик. Она переживала по поводу сроков термореновации дома, в котором живет уже 35 лет. Женщину заверили, что, согласно утвержденной в райисполкоме программе, ее дом есть в списках на утепление на 2019-2020 годы.

Указала заявительница и на отсутствие в городской поликлинике врача-эндокринолога. Как рассказали в райисполкоме, дополнительное обучение прошел врач общей практики, который теперь может консультировать и в качестве эндокринолога. Определен день, когда он будет принимать именно по этому профилю.

Ратовала женщина и за улучшение уличного освещения в зоне для занятий скандинавской ходьбой. Как уточнили в райисполкоме, создана и благоустроена тропа здоровья для активных граждан. "Я не жалобщица. Не только для себя прошу, больше для людей", - сказала жительница райцентра. В райисполкоме ценят активную позицию женщины. Оперативно реагируют на ее обращения, которые помогают благоустраивать райцентр и делать жизнь людей еще комфортнее.

Тему создания единой историко-патриотической концепции и программы масштабных мероприятий поднял руководитель Белорусского военно-исторического клубного объединения "Честь мундира" Владимир Колот. Губернатор поручил проработать масштабную программу на год, в которую будут включены и мероприятия с участием ВИКО.

По словам Геннадия Соловья, в области большое внимание уделяется сохранению памяти и патриотическому воспитанию молодежи. Сегодня в регионе прорабатываются несколько историко-патриотических проектов по созданию мест памяти освободителей региона от немецко-фашистских захватчиков. В канун 75-летия Победы в Великой отечественной войне этот аспект приобретает особое звучание.

Жительница Турова выступила с инициативой заслушать отчет депутата Палаты представителей о проделанной работе за созыв. Народный избранник баллотируется повторно, поэтому общение на этом этапе важно и для него, и для людей. Геннадий Соловей ответил, что лично свяжется с депутатом и посодействует организации встречи.

Всего во время прямой телефонной линии к губернатору обратились 11 человек. Практически в каждом четвертом звонке звучали слова благодарности в адрес местных и областных органов власти за помощь в решении насущных проблем. Так, жительница агрогородка Ричев Галина Левковец поблагодарила за поддержку в возведении моста через реку Ствигу.

Также были озвучены вопросы благоустройства дворовых территорий и дорожного хозяйства, развития торговой сети, упорядочения сбора и вывоза мусора в частом секторе. По каждому из них даны поручения и обозначены сроки решения проблем.-0-