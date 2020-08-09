9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В воскресенье, 9 августа, основной день голосования на выборах Президента Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Выборы Президента Беларуси являются прямыми. Глава государства избирается непосредственно белорусским народом. Голосование является тайным. Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины граждан, включенных в список избирателей. Глава государства считается избранным, если его поддержали более половины избирателей, принявших участие в голосовании.

Кандидатами в президенты зарегистрированы пять человек: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень. ЦИК сформированы 153 территориальные избирательные комиссии и 5723 участковые комиссии. Образовано 5767 участков для голосования, в том числе 231 - в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, 13 - в воинских частях и 44 - за пределами Беларуси.

Избирательные участки откроются в 8.00. На нынешних выборах смогут проголосовать 6 844 932 человек.

Следить за ходом избирательной кампании будут 248 международных и почти 50 тыс. национальных наблюдателей.-0-

МВД призвало людей соблюдать на выборах установленный законом порядок Сотрудники МВД в связи с проведением президентских выборов переведены на усиленный вариант службы. Организована работа оперативных штабов как в Министерстве внутренних дел, так и во всех территориальных органах.

Концерты, выставки и конкурсы пройдут на избирательных участках в Минской области Всего в Минской области будут открыты свыше 990 участков для голосования. В регионе зарегистрированы более 1,1 млн избирателей.

Избирательные участки Могилевской области будет обслуживать 721 торговая точка На прилегающей территории некоторых избирательных участков пройдут небольшие ярмарки-продажи. Всего их запланировано около 60.

Концерты на свежем воздухе организуют для избирателей Гродненской области Всего в этот день в регионе будут работать 656 избирательных участков. В территориальных и участковых комиссиях задействованы более 7,8 тыс. человек.

Участки для голосования на выборах Президента открылись в Беларуси При себе избирателю нужно иметь паспорт. Бюллетень выдается также при предъявлении военного билета (для военнослужащих срочной службы), служебного удостоверения работника госоргана (организации), водительских прав.

Более 14 тыс. молодых людей Гомельской области впервые проголосуют на выборах Президента Для ребят, которые только достигли совершеннолетия и в этом году участвуют в выборе главы государства, БРСМ совместно с органами власти проводит акцию "Впервые голосующий".

Голосование на выборах Президента Беларуси организовано в трех городах России Избирательный участок в российской столице расположен в здании Делового и культурного центра посольства Беларуси в России, в Санкт-Петербурге и Калининграде - в помещениях отделений посольства.