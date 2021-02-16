Алиев отметил высокий уровень взаимопонимания между Беларусью и Азербайджаном

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Андрей Равков 16 февраля вручил верительные грамоты Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Баку.

В ходе беседы после церемонии вручения азербайджанский лидер отметил высокий уровень дружеских отношений и взаимопонимания между Республикой Беларусь и Азербайджанской Республикой, подчеркнул имеющийся значительный потенциал сотрудничества двух стран.

В свою очередь глава белорусской дипломатической миссии обратил внимание на важность наращивания всестороннего взаимодействия, сделав упор на расширении торговых и кооперационных связей. В этом контексте посол сообщил о заинтересованности Республики Беларусь участвовать в проектах по восстановлению инфраструктурных и других объектов на территории Азербайджана, а также в активизации диалога на высшем уровне.

Собеседники сошлись во мнении, что перспективным является дальнейшее взаимодействие Беларуси и Азербайджана в таких областях, как промышленность, сельское хозяйство, военно-техническое сотрудничество, выход с совместной продукцией на рынки третьих стран.

Стороны также обсудили другие актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес.-0-