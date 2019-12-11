Аналитик о растущей эффективности малых стран: в международных отношениях им некуда отступать

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Малые и средние государства все более эффективны в международных отношениях. Такое мнение высказал учредитель и директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" в пресс-центре БЕЛТА.

Евгений Прейгерман обратил внимание на усиливающиеся позиции в международных отношениях малых и средних государств, к которым относится и Беларусь. "Видно на примере многих таких стран - они при всей своей слабости на фоне политических гигантов все чаще оказываются более эффективными. Есть целые теории, которые объясняют эту асимметрию", - сказал политолог.

Простыми словами этот феномен можно объяснить так. "Если отступать некуда и терять нечего, то будешь упираться изо всех сил, чтобы отстоять все самое ценное, что есть", - подчеркнул Евгений Прейгерман.

Что касается непосредственно Беларуси, то о повышенном внимании к ней со стороны мировой общественности говорит в том числе большое количество аналитических докладов. За год их опубликовано около полутора десятков. В этой связи, как отмечалось во время заседания, белорусскому аналитическому сообществу важно налаживать более продуктивные контакты с зарубежными коллегами. Даже в соседних странах не хватает экспертов, которые бы в полной мере понимали происходящие в стране процессы. По словам Евгения Прейгермана, позитивные подвижки в этом направлении уже есть. В качестве примера он привел сотрудничество белорусских и польских аналитиков, которые используют различные форматы, чтобы обсудить двусторонние отношения и под одним углом посмотреть на международные отношения. Недавние публикации по поводу возможностей Польши развивать отношения с Беларусью стали попыткой осознать ее объективные интересы. "Это показатель прогресса, хотя работы еще на годы вперед", - подытожил эксперт.-0-

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