Андрейченко: Беларусь заинтересована углублять и развивать контакты с Саудовской Аравией

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована углублять и развивать контакты с Саудовской Аравией, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовская Аравия в Российской Федерации и Республике Беларусь по совместительству Абдулрахманом Сулейманом аль-Ахмадом, передает корреспондент БЕЛТА.

"У вас богатый опыт дипломатической работы и наша встреча позволит наметить пути дальнейшего развития, сотрудничества между странами, в том числе по парламентской линии. Королевство Саудовская Аравия - это признанный лидер в арабском мире, и Беларусь заинтересована развивать отношения по всем направлениям, - сказал Владимир Андрейченко. - В этом году исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. И, конечно, настало время активизировать наш диалог, обменяться делегациями, потому что контакты у нас на сегодняшний день есть, но они очень слабые, их надо углублять и развивать. Прежде всего наши торгово-экономические отношения".

Во время встречи

Спикер отметил, что Беларуси и Саудовской Аравии необходимо развивать более активно договорно-правовую базу, сотрудничество в международных организациях. "Вы встречались с нашим министром спорта и туризма, думаю, что и там вы наметили подходы по развитию нашего взаимодействия. Направлений много. Мы бы с удовольствием приняли делегацию Саудовской Аравии в Беларуси. Немалую роль, конечно, в развитии отношений играют и межпарламентские группы дружбы, которые созданы в наших парламентах. Думаю, что настало время для того, чтобы наши группы дружбы подготовили соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Его можно было бы подписать во время визита на высоком уровне. В целом хочу сказать, что у Беларуси и Саудовской Аравии очень много направлений, по которым мы можем активизировать наше сотрудничество. Поэтому мы ждем и от вас интересных предложений, направлений и инициатив", - подчеркнул он.

В свою очередь посол добавил, что Саудовская Аравия также заинтересована развивать взаимодействие с Беларусью. "В данный момент у нас очень активная совместная работа. В связи с ситуацией с COVID-19 в последние два года мы не смогли обменяться делегациями, надеемся, что сейчас будет такая возможность. Королевство Саудовская Аравия заинтересовано в обмене делегациями и в активизации взаимоотношений в экономической сфере. У меня была встреча с министром иностранных дел Беларуси. Королевство Саудовская Аравия участвует в тендере по подготовке выставки "Экспо-2030" и мы просим поддержки у коллег из Беларуси. Состоялась встреча с министром спорта и туризма Беларуси, где мы обсудили много интересных вопросов. Мы надеемся, что после окончания ситуации с COVID-19 активизируется работа между нашими парламентскими группами", - отметил Абдулрахман Сулейман аль-Ахмад.-0-

Абдулрахман Сулейман аль-Ахмад

Фото Рамиля Насибулина