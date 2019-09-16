Андрейченко: будем работать интенсивно, чтобы не оставлять большое "наследство" новым депутатам

16 сентября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Состав Палаты представителей шестого созыва планирует интенсивно работать в период осенней сессии, чтобы успеть принять важные законопроекты, которые находятся на рассмотрении в парламенте. Об этом заявил журналистам председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предстоит выполнить еще большой объем работ. На рассмотрении находятся 60 вопросов, из них 40 включены в график работы, - проинформировал председатель Палаты представителей. - Конечно, мы сделаем все необходимое, чтобы не оставлять большое "наследство" тем депутатам, которые придут на работу вместо нас".

Владимир Андрейченко заверил, что парламентарии уделят особое внимание принятию проекта республиканского бюджета на 2020 год, как на это и указывал Президент. "Конечно, мы постараемся этим созывом принять республиканский бюджет на 2020 год", - сказал он.

Оценивая итоги работы депутатов Палаты представителей шестого созыва, Владимир Андрейченко подчеркнул, что они успешно справились со своей основной задачей - законотворчеством. "На этот счет сделано очень много. 236 законов, которые приняты нынешним составом, подписаны Президентом", - пояснил он.

Кроме того, проведена значительная работа на международной арене. "Чего стоит проведение в Минске 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, - привел пример председатель Палаты представителей. - Мы укрепили свои позиции в ПА ОБСЕ. За последние три года против Беларуси не было принято ни одной резолюции. А депутаты Палаты представителей подготовили три резолюции, которые были приняты ПА ОБСЕ". Расширилось также взаимодействие с парламентариями Швейцарии, Польши, Чехии. "Белорусский парламент узнаваемый, авторитетный, с нами советуются, нас нормально воспринимают", - констатировал он.

Глава государства во время встречи с председателем Палаты представителей предложил организовать его встречу с парламентариями, чтобы поблагодарить их за проделанную работу. По словам Владимира Андрейченко, такая встреча может пройти во Дворце Независимости по окончании работы парламента нынешнего созыва.

Что касается планов по дальнейшей работе депутатов, то около 30 человек заявили о намерении переизбираться на новый срок. "Настроение у депутатов нормальное, рабочее. Безусловно, они получили большой опыт работы. Думаю, они будут востребованы и в госорганах", - резюмировал Владимир Андрейченко.-0-