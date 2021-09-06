Андрейченко: группа влиятельных стран пытается подменить международное право придуманными правилами

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа влиятельных стран пытается подменить международное право придуманными ею правилами. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко в видеообращении к участникам очной части V Всемирной конференции спикеров парламентов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе нижней палаты парламента.

"Тема нашей конференции как никогда актуальна. Количество угроз миру и безопасности не уменьшается. Цели устойчивого развития становятся все более призрачными. Пандемия обострила прежние и спровоцировала новые негативные процессы. Вместо разрядки напряженности, укрепления доверия и сотрудничества множатся персональные ограничения, экономические санкции, блокады и кампании по подрыву суверенитета. Группа влиятельных стран пытается подменить международное право придуманными ею правилами", - отметил Владимир Андрейченко.

По его словам, расширение НАТО на Восток, насаждаемые извне цветные революции и попытки коллективного Запада пересмотреть итоги Второй мировой войны - это пути, ведущие мир к катастрофе.

"Мы, парламентарии, не можем этого допустить. Нельзя добиться долгосрочного справедливого решения вопросов международного значения силовым путем. Иначе в мире будет господствовать право силы, а не сила права. Беларусь как государство - соучредитель ООН придает исключительное значение соблюдению основных принципов международного права. Они гарантируют каждому государству возможность выбирать политическую, социальную, экономическую и культурную системы в соответствии с волей своего народа, - сказал спикер. - Особые надежды возлагаем на инициативу Президента Республики Беларусь о проведении широкого международного диалога для восстановления доверия и укрепления безопасности. Рассчитываем на вашу поддержку в ее реализации, в том числе для решения таких задач, как борьба со всеми видами и формами современного рабства, торговлей людьми и незаконным оборотом наркотических веществ".

Владимир Андрейченко сообщил, что, следуя Глобальной контртеррористической стратегии ООН, Беларусь предлагает активизировать выработку четких подходов по борьбе с терроризмом в сети Интернет во всех его формах и проявлениях. На достижение этой же цели направлена инициатива главы белорусского государства о формировании "пояса цифрового добрососедства".

"В числе усиливающихся глобальных рисков мирового развития остаются экологические вызовы и порождаемые ими проблемы. Призываем использовать проведение 26-й Конференции ООН по изменению климата в городе Глазго в ноябре 2021 года для укрепления сотрудничества в деле их преодоления и предупреждения. Белорусские депутаты активно присоединились к кампании Межпарламентского союза "Я говорю "Да" молодежи в парламенте". Ведь молодежь - наше будущее. Необходимо больше внимания уделять повышению ее роли в построении безопасного и процветающего мира, - заявил председатель Палаты представителей. - Мы готовы и далее сообща работать над мирными объединительными инициативами в Межпарламентском союзе в целях укрепления многосторонности, мира и устойчивого развития. Беларусь и парламентарии нашей страны открыты для равноправного и взаимоуважительного сотрудничества".

V Всемирная конференция спикеров парламентов проходит в два этапа. Первая часть конференции прошла в онлайн-режиме в августе 2020 года. В мероприятии приняла участие делегация Палаты представителей под руководством Владимира Андрейченко. Очная часть V Всемирной конференции спикеров парламентов, а также саммит женщин-спикеров проходят с 6 по 8 сентября в Вене.

Тема конференции - "Парламентское лидерство во имя эффективного многостороннего подхода, обеспечивающего мир и устойчивое развитие народонаселению и планете". Предусмотрены дебаты и панельные дискуссии по актуальным темам, которые направлены на прямое взаимодействие между лидерами парламентов. Завершится конференция принятием политической декларации высокого уровня.

Основная цель очной части V Всемирной конференции спикеров парламентов - налаживание прямого диалога между главами законодательных органов государств мира, а также руководителями международных и межпарламентских организаций для дальнейшего углубления и расширения взаимодействия для более эффективной многосторонности, обеспечивающей мир и устойчивое развитие для людей и планеты.

После V Всемирной конференции спикеров 9 сентября состоится первый Глобальный парламентский саммит по борьбе с терроризмом. Соответствующие мероприятия организуются Межпарламентским союзом в тесном сотрудничестве с ООН и парламентом Австрии.-0-