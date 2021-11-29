Андрейченко: мы должны быть готовы к оперативному принятию республиканского бюджета

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентарии должны быть готовы к оперативному принятию республиканского бюджета, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Шестая сессия близится к завершению, в ближайшее время парламентариям предстоит решить ряд важных задач. Прежде всего своевременно рассмотреть закон о республиканском бюджете на 2022 год, в разработке которого участвовали депутаты и члены Совета Республики. После обсуждения этого документа у главы государства мы должны быть готовы к его оперативному принятию", - сказал Владимир Андрейченко.

Спикер отметил, в общественно-политическом плане значимым для страны событием является завершение работы Конституционной комиссии. "В ближайшее время проект обновленного Основного закона будет вынесен на всенародное обсуждение. Это очень ответственный момент. Как отметил глава государства, на этом этапе каждый гражданин Беларуси сможет стать участником конституционного процесса. Донести до населения значение предлагаемых государственных новаций - прямая обязанность парламентариев", - подчеркнул он.

По словам Владимира Андрейченко, важнейшей составляющей белорусской экономики является агропромышленный комплекс, который не только надежно обеспечивает продовольственную безопасность страны, но и служит важнейшим источником наращивания объемов отечественного экспорта. "Именно поэтому вопросы стратегии АПК всегда находятся на особом контроле главы государства. Сегодня мы обсудим перспективы развития отечественного сельского хозяйства с учетом внутренних и внешних вызовов. Нас, как парламентариев, прежде всего интересует законодательное преломление тех мер, которые необходимо предпринять для повышения эффективности отрасли", - добавил председатель Палаты представителей.-0-