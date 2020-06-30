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Политика
30 июня 2020, 12:20

Андрейченко: независимость и благополучие достигаются единством нации

Владимир Андрейченко. Фото из архива
Владимир Андрейченко. Фото из архива

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Независимость и благополучие достигаются упорным трудом, выверенной внешней политикой, единством нации. Об этом сегодня, завершая очередную сессию Палаты представителей, заявил ее председатель Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикер подчеркнул, что независимость и благополучие дорого стоят. "Они достигаются упорным трудом, выверенной внешней политикой, единством нации. Главная задача сегодня - сохранить то, что создано в стране за четверть века, обеспечив мир, справедливость и эволюционный путь развития, и на этом прочном фундаменте двигаться вперед", - сказал Владимир Андрейченко.

Одновременно депутатам необходимо продолжить мониторинг социально-экономической ситуации в регионах. "В центре внимания должны быть финансовое положение предприятий, сохранение рабочих мест и трудовых коллективов, своевременность выплаты зарплат, пенсий, пособий. Особой заботы требуют наиболее уязвимые категории населения - пожилые люди, инвалиды, многодетные семьи и, разумеется, врачи, которые продолжают оставаться на переднем крае борьбы с вирусом", - подчеркнул спикер.

Он призвал депутатов поддержать людей и словом, и делом. "Уверен, что у белорусского народа хватит мудрости достойно пройти эту политическую кампанию и сохранить Беларусь как государство, уверенно реализующее собственный путь развития", - резюмировал Владимир Андрейченко.-0-

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