Андрейченко обсудил со спикером Госдумы РФ подготовку к сессии Парламентского собрания

10 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Рабочая встреча председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимира Андрейченко и председателя Государственной Думы Федерального собрания России Вячеслава Володина состоялась 9 апреля в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

"Стороны обсудили подготовку очередной 56-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая запланирована на июнь текущего года", - отметили в пресс-службе.

В Госдуме напомнили, что предыдущая 55-я сессия Парламентского собрания состоялась 21 декабря 2018 года. Парламентарии рассмотрели бюджет Союзного государства на 2019 год, а также отчет Совета Министров Союзного государства об исполнении бюджета 2017 года. Впервые состоялся правительственный час" - новый формат работы союзных парламентариев.-0-