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09 ноября 2021, 09:24

Андрейченко: отношения Беларуси и Вьетнама развиваются поступательно

Во время встречи
Во время встречи

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношения Беларуси и Вьетнама развиваются поступательно, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Вьетнама в Беларуси Фам Хаем в связи с завершением его дипломатической миссии в нашей стране, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу поблагодарить вас за то внимание, которое вы уделяли развитию белорусско-вьетнамских отношений. Мы это очень ценим. Потому что у нас на сегодняшний день нет каких-то проблемных вопросов в отношениях с Вьетнамом. За 30 лет со дня установления дипломатических отношений наше сотрудничество развивалось поступательно и никогда не останавливалось. Поэтому мы ценим ваш вклад в этот процесс, - сказал Владимир Андрейченко. - В декабре 2019 года при вашем содействии был организован визит председателя парламента Вьетнама в Беларусь. Тогда были проведены встречи на высшем и высоком уровнях. Примечательно, что в составе этой делегации присутствовал тогда и нынешний председатель парламента, который недавно избран. Поэтому, пользуясь такой возможностью, я хочу передать ему самые добрые пожелания, мы всегда готовы принять его в удобное для него время в Республике Беларусь".

Фам Хай и Владимир Андрейченко
Фам Хай и Владимир Андрейченко

По словам спикера, белорусская сторона заинтересована, чтобы сотрудничество между парламентами двух стран развивалось и дальше позитивно. "Вы знаете, что в парламенте Беларуси создана группа дружбы. Надеемся, что и в парламенте Вьетнама в ближайшее время такая группа дружбы будет создана. И мы предложили, чтобы после создания этой группы была проведена такая онлайн-встреча, где мы определим направления нашего сотрудничества как на двусторонней основе, так и в международных организациях. Потому что мы очень плотно с руководителями вашего парламента всегда сотрудничали на международных площадках, - отметил Владимир Андрейченко. - Думаю, что эту традицию надо продолжить и дальше, чтобы мы плотно взаимодействовали в Межпарламентском союзе, потому что у нас в принципе взгляды на международную повестку дня по основным вопросам совпадают. Я считаю, что нам надо наращивать наше взаимодействие в Межпарламентской ассамблее АСЕАН, где Беларусь имеет статус наблюдателя. И мы этот статус в свое время получили в том числе благодаря поддержке парламента Вьетнама".

Владимир Андрейченко подчеркнул, что странам необходимо дальше развивать и торгово-экономическое сотрудничество. "Товарооборот $180 млн за 2020 год - это серьезная цифра. Хорошо, что в этом году у нас на 15-16% увеличился товарооборот за 8 месяцев к уровню прошлого года. Направлений работы у нас очень много. Это и поставки хлористого калия - мы можем наращивать и практически можем полностью обеспечить Вьетнам хлористым калием. Создано предприятие по сборке грузовиков недалеко от Ханоя, но на проектную мощность пока оно не вышло. В Беларуси сконструировали современный трактор для работы на рисовых полях. Мы тоже заинтересованы в поставках этой техники на вьетнамский рынок. Я уже не говорю о туризме, о поставках из Вьетнама в нашу страну рыбы, морепродуктов, кофе, чая, орехов, тропических фруктов. Перечень большой. Поэтому еще раз благодарю вас за ту большую работу, которую вы проделали за эти три года. Задел для своего преемника вы создали очень хороший, поэтому надо, чтобы и парламентарии дальше эту хорошую традицию продолжили".

"Мне действительно очень жаль покидать Беларусь. Потому, что я чувствую глубокую привязанность к вашей стране, к гостеприимных белорусам. Я побывал во многих странах мира, но нигде не испытывал такого ощущения, - отметил посол. - Позвольте выразить руководству и народу Беларуси признательность за оказанную Вьетнаму гуманитарную помощь в борьбе с COVID-19. Для нас это жест искренней дружбы".-0-

Фото Андрея Покумейко

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