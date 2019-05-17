Андрейченко примет участие в заседании совета ПА ОДКБ в Бишкеке

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко примет участие в заседании совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, которое пройдет 20 мая в Бишкеке (Кыргызстан). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

В числе вопросов, которые будут рассмотрены на заседании, работа Постоянного совета ОДКБ по совершенствованию ее институциональных основ, организация деятельности группы международных наблюдателей ПА ОДКБ на внеочередных выборах президента Казахстана, взаимодействие парламентских делегаций государств ОДКБ в ПА ОБСЕ. "В ходе визита в Кыргызстан планируется также проведение двусторонних встреч председателя Палаты представителей с руководителями парламентов других государств - членов ОДКБ", - отметили в пресс-службе.

По информации ПА ОДКБ, в заседании примут участие главы парламентов всех шести стран ОДКБ, а также государств - наблюдателей (Афганистан и Сербия), представители уставных органов организации. Исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков доложит об обстановке в зоне ответственности организации и мерах по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности. Планируется также обсудить дополнения и изменения в программу деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств организации на 2016-2020 годы. Совет уточнит план работы на 2019 год, определит место и срок проведения очередного пленарного заседания ПА ОДКБ и перечень вопросов для включения в проект повестки дня.-0-