Андрейченко: принятые на ВГС решения открыли новый этап союзного строительства

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятые на Высшем государственном совете решения открыли новый этап союзного строительства, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании 61-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Утверждение Высшим государственным советом декрета об основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, а также пакета союзных программ открыло, по сути, новый этап союзного строительства", - сказал Владимир Андрейченко.

По его словам, эти стратегически важные документы не только закрепляют четкие приоритеты в развитии Союзного государства, но и содержат перечень конкретных шагов и мероприятий по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества. "Это экономическая основа, которая позволяет еще раз продемонстрировать гражданам Беларуси и России значимость и привлекательность союзной интеграции", - подчеркнул спикер.

Владимир Андрейченко выразил уверенность, что, несмотря на сложные внешние условия - нарастающее давление коллективного Запада, - союзные парламентарии сделают все возможное для поступательного развития интеграционных процессов, поиска наиболее эффективных форм белорусско-российского взаимодействия.-0-