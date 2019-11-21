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21 ноября 2019, 12:44

Андрейченко призывает уйти от узконациональной перспективы при реализации Договора о создании СГ

Владимир Андрейченко. Фото из архива
Владимир Андрейченко. Фото из архива

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При реализации Договора о создании Союзного государства нужно уходить от узконациональной перспективы. Об этом сегодня заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России в Санкт-Петербурге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

В декабре исполняется 20 лет с момента подписания Договора о создании Союзного государства. "Намереваясь целенаправленно двигаться к заложенным в союзном Договоре параметрам, мы должны видеть не узконациональную, а общесоюзную перспективу и сформировать подлинный экономический союз", - подчеркнул Владимир Андрейченко.

Спикер отметил, что в этом смысле серьезно возрастает роль союзных парламентариев. "Надо повышать планку парламентского контроля. Диалог с руководителями государственных органов, представителями бизнеса, особенно с исполнителями союзных программ, должен иметь практическое завершение", - считает он.

"Парламентскому собранию следует уделить самое пристальное внимание мониторингу разрабатываемых актов на предмет их соответствия международным обязательствам Беларуси и России, - продолжил Владимир Андрейченко. - А в принципе, нам нужно исключить саму практику принятия противоречащих актов".

Спикер обратил внимание, что решение многих, даже самых застарелых проблем можно сдвинуть с мертвой точки, если приложить волю и должные усилия. "За сравнительно короткий срок удалось в разы повысить эффективность расходования средств союзного бюджета, продвинуться в решении вопросов союзной собственности и вплотную приблизиться к урегулированию ряда других проблем. Теперь важно не снизить темпы работы и эффективность реализуемых проектов. Возможно, для этого Парламентскому собранию уже в ближайшей перспективе потребуется пересмотреть подходы к бюджетному планированию", - предположил председатель Палаты представителей. То же самое можно сказать и о других планах и, прежде всего, о координации действий на международной арене, добавил Владимир Андрейченко.

Союзное государство создает модели взаимодействия, которые затем успешно внедряются и на других интеграционных площадках, в частности в Евразийском экономическом союзе. Спикер напомнил, что с 1 января 2020 года председательство в ЕАЭС перейдет к Беларуси. В феврале белорусский представитель на четыре года займет пост председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии. "Беларусь ответственно готовится к выполнению этой миссии. И приоритеты нашего председательства по продвижению интеграции в "пятерке" будут созвучны инициативам России", - сказал председатель Палаты представителей.-0-

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