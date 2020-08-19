Андрейченко провел телефонный разговор со спикером Госдумы России

19 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко и председатель Госдумы России Вячеслав Володин провели сегодня телефонный разговор. Информация об этом размещена на сайте нижней палаты российского парламента, сообщает БЕЛТА.

"Вячеслав Володин и Владимир Андрейченко обсудили ситуацию в Беларуси, развитие отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь в рамках парламентского измерения, Парламентского собрания Союза Беларуси и России", - говорится в сообщении.-0-