Андрейченко: важно сохранить и нарастить фундамент добрых отношений Беларуси и Кубы

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно сохранить и нарастить фундамент добрых отношений Беларуси и Кубы. Серьезную роль в этом могут сыграть парламентарии двух стран. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на встрече с послом Кубы в Беларуси Хуаном Вальдесом Фигероа, передает корреспондент БЕЛТА.

Хуан Вальдес Фигероа

Спикер констатировал, что торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Кубы в последние годы сократилось. Однако после встречи в Минске глав двух государств (президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес посетил Беларусь с официальным визитом в октябре 2019 года) был подготовлен план совместных действий по развитию двусторонних отношений. В ближайшее время заместитель министра иностранных дел Беларуси посетит Гавану, где, как ожидается, документ будет подписан. Планируется, что в мае в кубинской столице пройдет заседание межправительственной комиссии.

"Мы заинтересованы в том, чтобы оно состоялось, чтобы мы сохранили и наращивали фундамент добрых наработок", - отметил Владимир Андрейченко. К работе комиссии должны подключиться и депутаты, считает он.

Спикер убежден, что визит президента Кубы в Беларусь заложил хорошую основу для того, чтобы страны более интенсивно развивали сотрудничество. Перспективы председатель Палаты представителей назвал хорошими. Серьезную роль в реализации потенциала должны сыграть и депутаты. Владимир Андрейченко подчеркнул, что взаимодействие с кубинскими коллегами для белорусских парламентариев в приоритете. Так, парламент Кубы всегда может рассчитывать на поддержку Палаты представителей в международных организациях.

Посол Кубы передал Владимиру Андрейченко приглашение председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса посетить эту страну, провести переговоры и наметить пути интенсификации двусторонних отношений. Дипломат выразил уверенность, что развитие сотрудничества пойдет во благо белорусскому и кубинскому народам.-0-

Фото Рамиля Насибулина