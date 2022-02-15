Анфимов: концепция председательства Казахстана в СНГ сохраняет преемственность по ранее принятым решениям

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепция председательства Казахстана в СНГ носит сбалансированный характер и сохраняет преемственность по ранее принятым решениям, заявил журналистам первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Леонид Анфимов, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2022 году председательство в Содружестве от Беларуси перешло Казахстану. Сегодня на очередном заседании Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах Содружества заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков презентовал Концепцию председательства Казахстана в Содружестве Независимых Государств в 2022 году и план мероприятий по ее реализации.

"Концепция носит сбалансированный характер и сохраняет преемственность по ранее принятым решениям и разработанным мероприятиям в годы предыдущих председательств других государств Содружества Независимых Государств. То, что концепция представляет очень большой интерес для всего Содружества и его отраслевых органов, - это бесспорно", - сказал Леонид Анфимов.-0-