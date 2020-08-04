Авиасообщение, АЭС, выборы - главы МИД Беларуси и Литвы провели телефонный разговор

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе литовской стороны 4 августа состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Линас Линкявичюс проинформировал, что с учетом улучшения эпидемиологической ситуации возобновляется авиационное сообщение между Беларусью и Литвой.

"Белавиа" с 5 августа возобновляет полеты в Вильнюс Рейсы будут выполняться по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит 35 минут. Въезд в Литву разрешен гражданам страны и Европейского союза, а также пассажирам с видом на жительство, отметили в авиакомпании.

Министры также затронули тему строительства Белорусской АЭС. Владимир Макей заявил, что Беларусь как наиболее пострадавшее от чернобыльской катастрофы государство исходит из обеспечения максимальной безопасности станции и готова продолжить взаимодействие по этой проблематике с компетентными международными организациями. Об этом уведомлены Европейская комиссия и страны - члены Европейского союза.

При обсуждении темы предстоящих президентских выборов Владимир Макей подчеркнул, что руководство Беларуси заинтересовано в обеспечении спокойного хода избирательной кампании без какого бы то ни было вмешательства извне. "Глава МИД Беларуси обратил внимание собеседника на то, что все действия внутри страны будут оцениваться и рассматриваться исключительно через призму соответствия национальному законодательству. Вместе с тем власти будут вынуждены принимать адекватные меры реагирования в случае появления угрозы государственности Беларуси", - отметили в МИД.-0-