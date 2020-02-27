БДИПЧ ОБСЕ планирует опубликовать отчет по парламентским выборам через неделю

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. БДИПЧ ОБСЕ планирует опубликовать отчет по парламентским выборам в Беларуси через неделю, заявила журналистам директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир, передает корреспондент БЕЛТА.

"Через неделю мы планируем опубликовать наш отчет по наблюдению за выборами. Мы его представим и после этого будем готовы более подробно обсудить", - сказала Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.

Директор БДИПЧ ОБСЕ сегодня в Минске принимает участие в международной конференции, организованной Верховным судом при сотрудничестве с БДИПЧ ОБСЕ и Советом Европы. Обсуждаются вопросы единого процессуального кодекса как инструмента реализации права на справедливое судебное разбирательство по гражданским и экономическим делам.

Выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания Беларуси прошли в ноябре 2019 года.-0-