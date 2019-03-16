"Белая Русь" приняла план подготовки и участия оргструктур в предстоящих избирательных кампаниях

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская общественная организация "Белая Русь" приняла план подготовки и участия оргструктур в кампаниях по выборам Президента Беларуси и выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель председателя РОО "Белая Русь" Александр Шатько.

Сегодня в БГУИР прошло заседание республиканского совета РОО "Белая Русь". В мероприятии приняли участие около сотни человек, среди которых белорусские политики, ученые, общественные и культурные деятели, активисты "Белой Руси". Главным пунктом повестки дня было планирование подготовки организации к избирательным кампаниям.

"Основными вопросами были участие в президентских и парламентских выборах, создание групп, поддержка кандидатов в депутаты, активизация работы в том числе и наблюдателей, работа агитационных групп. Шла речь о единой платформе, социологических мониторинговых исследованиях по каждому округу в отдельности - для помощи своим кандидатам в депутаты на парламентских выборах. Принят план подготовки и участия оргструктур в избирательных кампаниях по выборам Президента и депутатов Палаты представителей", - рассказал Александр Шатько.

Он отметил, что пока нельзя сказать в скольких округах организация поддержит своих представителей, ибо кампания еще не стартовала. Однако наверняка их число будет больше 70 - сейчас в Палате представителей 79 депутатов - члены "Белой Руси".

Организация также проведет семинар по подготовке руководителей оргструктур к выборам. Планируется, что он пройдет 18 мая на базе Гомельской областной организации "Белой Руси". "В марте-апреле идут отчетно-выборные собрания. Где-то появляются новые председатели, меняем и обновляем структуру. И вот вновь избранных пригласим на семинар, расскажем о предстоящей деятельности", - поделился планами Александр Шатько.-0-